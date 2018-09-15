İş yerinden bilgisayar ve telefon hırsızlığı kamerada

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 2 kişinin camını kırdıkları cep telefonu bayisinden cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarı çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, sabaha karşı Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki Kocalar İş Merkezi'nde meydana geldi. Bir otomobille gelen yüzü maskeli 2 kişi, iş merkezinin girişindeki cep telefonu bayisinin taşla camını kırıp içeri girdi. İki şüpheli, saniyeler içinde tezgahtaki 8 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayarı çaldı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Durali Aker, polise haber verdi. Durali Aker, yaklaşık 12 bin lira zararı olduğunu söyledi.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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