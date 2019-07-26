HABER

İş yerinden çaldığı malzemeleri market arabasıyla taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

BURSA’da bir oto tamirhanesine giren Y.K.

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA’da bir oto tamirhanesine giren Y.K. (41), iş yerinde bulunan bir araca ait anahtar, kablo ile kasadaki para ve dizüstü bilgisayarı alıp, kaçtı. Çaldığı malzemeleri market arabasına yükleyerek taşıyan ve polis tarafından yakalanan Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U.'ya ait oto tamirhanesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen H.U., camın kırık olduğunu ve bilgisayarı ile kasadaki paranın çalındığını fark edip, hemen polisi aradı. Yapılan araştırmada iş yerindeki bir aracın anahtarı ile 160 metrelik kablonun olmadığı da tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı kablo, laptop ve diğer malzemeleri market arabasıyla taşıdığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan dizüstü bilgisayar ise polis tarafından bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Uyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktıUyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü (2)Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.