İş yerinden çaldığı malzemeleri market arabasıyla taşıdı

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA’da bir oto tamirhanesine giren Y.K. (41), iş yerinde bulunan bir araca ait anahtar, kablo ile kasadaki para ve dizüstü bilgisayarı alıp, kaçtı. Çaldığı malzemeleri market arabasına yükleyerek taşıyan ve polis tarafından yakalanan Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U.'ya ait oto tamirhanesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen H.U., camın kırık olduğunu ve bilgisayarı ile kasadaki paranın çalındığını fark edip, hemen polisi aradı. Yapılan araştırmada iş yerindeki bir aracın anahtarı ile 160 metrelik kablonun olmadığı da tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı kablo, laptop ve diğer malzemeleri market arabasıyla taşıdığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan dizüstü bilgisayar ise polis tarafından bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.



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