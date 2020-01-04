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  4. İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta levye ile kapısını açarak girdiği iş yerinden 13 cep telefonu çalan Zekeriya T.

İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta levye ile kapısını açarak girdiği iş yerinden 13 cep telefonu çalan Zekeriya T. (26), devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'nde, Cuma günü saat 01.30 sıralarında devriye gezen mahalle bekçileri, sırt çantası ile gezen bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüphelinin çantasında 1 levye ve kıyafetler bulunurken, üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 1 cep telefonu çıktı. Bekçilerin talebi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yaptığı kimlik kontrolünde şüphelinin Zekeriya T. olduğunu ve levye ile iş yerlerinin kapısını açıp hırsızlık yaptığını, yakalanmamak için de çantadaki kıyafetlerle üzerini değiştirdiği belirledi. Zekeriya T.'nin son olarak 1 ay önce iş yerinden 13 cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Zekeriya T., götürüldüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zekeriya T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

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