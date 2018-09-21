HABER

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

KONYA'da çay evinde çalışanların dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çay evinde çalışanların dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, geçen 4 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir çay evinde meydana geldi. İddiaya göre çay evine müşteri gibi gelen şüpheli, çayını içtikten sonra iş yeri sahibi Feyyaz Barıştıran'ın (26) dışarı çıkmasını bekledi. Bu sırada ocağın olduğu bölüme gelen şüpheli tezgahta bulunan 7 bin lira değerindeki cep telefonun alıp cebine koydu. Şüpheli daha sonra çantasını da alıp hızla işyerinden uzaklaştı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Feyyaz Barıştıran'ın şikayetçi oması üzerine polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlatttı.

FOTOĞRAFLI

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kameradaİş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Ünlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten tekrar tutuklandıÜnlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten tekrar tutuklandı
Saldırılar durdu, İdlib’de hayat normale dönmeye başladıSaldırılar durdu, İdlib’de hayat normale dönmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.