İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çay evinde çalışanların dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, geçen 4 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir çay evinde meydana geldi. İddiaya göre çay evine müşteri gibi gelen şüpheli, çayını içtikten sonra iş yeri sahibi Feyyaz Barıştıran'ın (26) dışarı çıkmasını bekledi. Bu sırada ocağın olduğu bölüme gelen şüpheli tezgahta bulunan 7 bin lira değerindeki cep telefonun alıp cebine koydu. Şüpheli daha sonra çantasını da alıp hızla işyerinden uzaklaştı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Feyyaz Barıştıran'ın şikayetçi oması üzerine polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlatttı.

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