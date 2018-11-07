HABER

İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de işyeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)
Sultangazi'de işyeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüphelinin cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. İş yeri sahibinin kısa süreliğine dışarı çıkmasından yararlanan şüpheli, yaklaşık 3 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve masada bıraktığı telefonun olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. İş yeri sahibi Gökhan Güney'in şikayetçi olması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DEDEMİN FOTOĞRAFLARINA ÜZÜLDÜM"
Telefonu çalınan Gökhan Güney, "Müşterim geldi. Biraz sohbet ettikten sonra müşterimizi uğurladım. Daha sonra da alt katta bulunan kesimhaneye indim. Olay iki dakika içinde yaşandı. İki dakika sonra yukarı çıktım ve masada bıraktığım telefonumun olmadığını gördüm. Çalınan telefonuma üzülmedim. Telefonumda benim için manevi değeri olan fotoğraflar vardı. Dedeme ait fotoğraflarda vardı. En çokta buna üzüldüm" dedi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin masa üzerinde bulunan telefonu alması
(AKTÜEL)
-Telefonu çalınan kişi ile röportaj
-Telefonun çalındığı yerden görüntüler

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
Elazığ'da yenidoğan bebeğe anüs yapıldıElazığ'da yenidoğan bebeğe anüs yapıldı
Afrin şehidi Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşımAfrin şehidi Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.