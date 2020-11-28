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İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

28.11.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım Perşembe günü Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım Perşembe günü Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerinde kimsenin olmadığı fark hırsız, durumu fırsat bilip iş yerine girdi. Bir süre içerde telefonları kurcalayan hırsız, daha sonra maliyeti yüksek bir telefon çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet güçleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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