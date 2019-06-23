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İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.

İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.
Merkez Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Ceylan, Cuma mesai bitiminin ardından saat 23.30 sıralarında iş yerinden çıktı. Ceylan'ın eve dönmeyince, yakınları, gidebileceği yerlere baktı, ancak sonuç alamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı. Yakınları da Ceylan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

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