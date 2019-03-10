HABER

İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir iş yerine giren hırsızlık zanlılarının bilgisayar ve televizyon çalma anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ocak'ta Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlık zanlıları bilgisayar ve televizyon çaldı. Şikayet üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A'yı Boluca Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, bir otomobille iş yerinin önünde araçtan inen 4 şüpheliden 3'ünün iş yeri kapısını açarak girdiği, ellerinde bilgisayar ve televizyonla kaçma anları görülüyor.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
BGC'den DHA'ya ödülBGC'den DHA'ya ödül
Arnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kameradaArnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık iş yeri hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.