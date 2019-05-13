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İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlığa ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şüphelilerin B.O.A .ve H.Ö. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların çok sayıda suçtan dosyasının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise zanlıların iş yerinin penceresini kırması ve içeriden aldıkları televizyon ve bilgisayarı taşıması yer alıyor.

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