İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Burdur'da bebek arabasıyla aynı iş yerinden ikinci kez hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi'ndeki kozmetik ürünlerin satıldığı iş yerine gelen Z.Y. (24), raflardan aldığı ürünleri çocuğunun bulunduğu bebek arabasına asılı çantasına doldurdu.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Şükrü Türken, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.Y'nin aynı iş yerinden daha önce de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Z.Y, daha önce çaldığı 200 lira tutarındaki ürünlerin ücretini ödemesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kameralarca kaydedilen görüntülerde kadının ürünleri çalması yer alıyor.

İş yeri sahibi Türken, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızlık zanlısını yakalayamadıklarını söyledi.

Kadını kapıdan girer girmez tanıdığını belirten Türken, "Serbest bıraktırdım. Hiç kimse arkasında dolaşmadı, o rahatça bebek arabasına asılı çantasının içine bir sürü ürünü doldurdu. O kadar rahat ki biz kameradan izliyoruz. Bu arada polisi aradım, polisler kadını dükkandan çıkarken yakaladı." diye konuştu.

Türken, şikayetçi olmadığını ifade etti.

