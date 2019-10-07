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İş yerinden hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da farklı iş yerlerinden 500 bin TL tutarında malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da farklı iş yerlerinden 500 bin TL tutarında malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Sarıyer’de bir iş yerinden değeri 9 bin TL olduğu belirtilen inşaat malzemesi ve Fatih’te bir iş yerinden 700 adet ayakkabı çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahısların eşkalleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Ekipler, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten hırsızlara suçüstü
Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, Bahçelievler’de 16 Eylül Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Şehit Yaşar Erol Akansel Sokak üzerindeki bir su ve kanalizasyon şantiyesinde yüzleri maskeli şahısların önceden tespit edilen kapalı kasa sahte plakalı bir araca kablo yüklediklerini gördü. Bunun üzerine şahıslara müdahale eden ekipler, kaçmalarını engelledi ve şüphelileri suçüstünde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yıldıray E. (27)’nin 14, İbrahim T. (32)’nin 14, Eyüp Y. (33)’ün ise 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Toplam zarar 500 bin TL
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, şüphelilerin vatandaşa verdiği toplam maddi zararın 500 bin TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Öte yandan zanlıların hırsızlık anına ilişkin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkli bir araçla iş yerlerine geldiği, aracı yanaştırıp iş yerlerine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve aynı araçla olay yerinden hızla ayrıldıkları görülüyor.

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