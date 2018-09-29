İş yerinden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.
Geçen hafta Sağlık Ocağı Caddesi'nde kozmetik ve şarküteri satışı yapılan 2 işyerinde hırsızlık olayı yaşandı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İncelemede işyerlerinin camını kırarak içeri giren şüpheliler, 250 lira para ile 50 malzeme çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.K. ve K.B. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum