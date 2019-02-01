İş yerinden hırsızlık şüphelileri kameradan yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, girdikleri iş yerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün satan H.C., sabah geldiği iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde iş yerine 3 kişinin girdiğini ve çekmecedeki bozuk paraları alarak kaçtığını belirledi. Kamera kayıtlarında hırsızlığı yapanların A.Ö., A.D. ve M.A.D. olduğunu belirleyen polis, 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

