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İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Aydınlar Mahallesi'nde 10 gün önce bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Y.Ö. ve M.K. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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