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İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Adana’da iki iş yerinden para ve televizyon çalıp bir iş yerine zarar veren karı koca yakalandı.

İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

Adana’da iki iş yerinden para ve televizyon çalıp bir iş yerine zarar veren karı koca yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe ve Güzelyalı mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, karı koca Mehmet Ramazan M. (33) ile Aslı M. (30) 13 Haziran Perşembe günü Yavuz Y.’ye ait restorana gelerek önce güvenlik kamerası kablosunu daha sonra da dolapların kablosunu kesip ardından kasadan 220 lira alarak kayıplara karıştı.
Sabah restoran sahibi geldiğinde dolapların ve güvenlik kamerasının kablolarının kesik olduğunu, kasadan da 220 lira para çalındığını fark ederek polise haber verdi. İşletme sahibi Yavuz Y. olay yerine gelen polise, paralarının yanı sıra dolapların kablolarının kesildiği için içindeki etlerin bozulduğunu, bunu yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kadın ve erkeğin restorana girdiğini tespit etti.
Polis çifti ararken zanlılar 15 Haziran günü de bu kez Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir restorandan televizyon çalındı. Restoran sahibi İsmail K. de olayı fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen hırsızlık dedektifleri televizyonu çalıp kadınla buluşan şahsın bir önceki hırsızlığı yapan şahıslar olduğunu belirledi. Çifti yakalamak için çalışma başlatan polis, zanlıların evde kalmadığını, ormanlık alanlarda yatıp kalktığını tespit etti. Bir süre sonra da polis bu şahısları kaldıkları ormanlık alanda yakaladı.
Emniyete getirilip sorguya alınan zanlılar hırsızlık yaptıklarını kabul etti. Zanlı Aslı M.’nin eroin bağımlısı olduğu için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların yaptığı hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan koca tutuklanırken, kadın adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı

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