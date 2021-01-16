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  4. İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

16.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Mersin’de bir işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de bir işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, rahat tavırları pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde M.D. isimli müştekiye ait bir markette hırsızlık gerçekleşti. Gece saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, şüphelilerin İbrahim A., Mehmet B., ve Ömer K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsıda gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yakalandılar
Öte yandan, şahısların iş yerine gelme ve işyerinden çaldıklarını götürme anların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobil ile bölgeye gelen şahıslar, ara sokağa arabayı park edip, markete doğru yürüyerek gidiyorlar. Bir süre sonra çaldıkları malzemelerle caddede yürüyen şahıslar, bunu 3-4 kere yaptıktan sonra arabayla bölgeden uzaklaşıyorlar.

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