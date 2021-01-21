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İş yerinden sigara ve alkol çalan zanlılar yakalandı

21.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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İş yerinden sigara ve alkol çalan zanlılar yakalandı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir camını kırarak girdikleri iş yerinden sigara ve alkol çalan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy’de 16 Ocak Cumartesi gecesi devriye gezen asayiş ekipleri, Hacıyahya Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camının kırık, iç kısmının ise dağınık halde olduğunu gördü.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir camını kırarak girdikleri iş yerinden sigara ve alkol çalan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy’de 16 Ocak Cumartesi gecesi devriye gezen asayiş ekipleri, Hacıyahya Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camının kırık, iç kısmının ise dağınık halde olduğunu gördü. Ekipler, F.O. (38) ve O.D (19) isimli iki şüphelinin iş yeri camını kırarak hırsızlık yaptıklarını tespit etti. 2 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli markalarda 244 paket sigara paketi, 7 paket sigara filtresi, 13 adet dolu bira şişesi, 7 adet dolu votka şişesi, 1 adet keser ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığı ihlal ve mala zarar verme” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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