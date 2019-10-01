İş yerine gelen avukatı öldüren sanığın davası

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de avukat Hüseyin Yama'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanmasına karar verilen müteahhidin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Mehmet Sabri Kılıç ve avukatı ile hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama'nın yakınları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Barosu avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Mehmet Sabri Kılıç, olay günü avukat Hüseyin Yama'nın yanında stajyerleriyle iş yerine geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmeyince ve stajyer kız sıkılınca kıza, 'Sen yukarıdaki ablanın yanına git.' dedim. Hüseyin Yama telefonla uğraşıyordu. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Hüseyin Yama göz ucuyla 'Ağabey bakabilir miyim?' dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum." dedi.