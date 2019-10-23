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İş yerine giren hırsızı sosyal medyada arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye üretim atölyesine giren hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye üretim atölyesine giren hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polise şikayette bulunan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak hırsızın bulunması için destek istedi.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan sandalye üretim atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Sabri Özgen, öğle saatlerinde yemeğe çıktı. Bir süre sonra iş yerine gelen Özgen, telefonunun ve iş yeri çalışanlarının dolaplarındaki para dolu cüzdanların bıraktıkları yerde olmadığını fark etti. Etrafı didik arayan iş yeri sahibi, telefonunu bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Yaptığı incelemede iş yerine giren hırsızın telefonunu çaldığını tespit etti.
HIRSIZI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunan Özgen, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak şüphelinin bulunması için takipçilerinden destek istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın iş yerindeki rahat tavırları dikkat çekti.

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