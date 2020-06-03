İş yerine giren hırsızlar canlarını hiçe saydı

Gaziantep’te bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Canlarını hiçe sayıp kırdıkları camın arasından geçen 2 şüpheli, gözlerine kestirdikleri elektronik eşyaları yerlerinden sökerek çaldı. Güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin daha önce de Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

