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İş yerine giren yılanı itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İş yerine giren yılanı itfaiye çıkardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

Alipaşa Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde gömlek üretimi yapan iş yerine giren yılanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 metre boyundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

İş yeri çalışanlarından Mustafa Sezginer, "Arkadaşlarımız lavaboda yılanı fark etti. Biz de kimseye zarar gelmesin diye kapıyı kapattık. İtfaiye haber verdik.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Silivri yılan

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