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İş yerine girmeye çalışan hırsızlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 07:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobilden ses sistemi çalan 2 şüpheli, daha sonra bir iş yerine girmek istedi. Hırsızları fark eden iş yeri sahibi, pompalı tüfekle ateş açarak şüphelilerden 1'ini yaraladı.

İş yerine girmeye çalışan hırsızlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı'nın yakınındaki kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre B.S. ve E.H., sokak arasında park halinde bulunan bir otomobilden ses sistemi çaldı. Daha sonra iki şüpheli, cadde üzerindeki bir kafeteryaya girmeye çalıştıkları sırada, kafeteryanın bulunduğu binada oturan iş yeri sahibi A.K. hırsızları fark etti. Bunun üzerine, evde bulunan pompalı tüfeği alan A.K., şüphelilere bir el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği B.S., ağır yaralandı, beraberindeki E.H. ise etkisiz hale getirildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, şüphelilerden E.H.'yi gözaltına alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan B.S.'ye müdahalede bulundu. Ambulansa alınan B.S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, iş yerine girmeye çalışan hırsızlardan birini vuran A.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada iki şüphelinin otomobilden çaldığı ses sistemi ise kafeteryanın önünde bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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