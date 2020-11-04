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İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Adana’da iş yerine hırsız dadanan büfeci, elinde sopayla geceleri nöbet tutmaya başladı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Mutlu Boyacı’ya ait büfeden hırsızlık olayları arttı.

Adana’da iş yerine hırsız dadanan büfeci, elinde sopayla geceleri nöbet tutmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Mutlu Boyacı’ya ait büfeden hırsızlık olayları arttı. Hırsızların önce alarm sisteminin kablolarını kestikleri sonra da iş yerine girdikleri belirlendi. Bunun üzerine İş yeri sahibi Mutlu Boyacı, gündüzleri çalışıp geceleri de dükkanını kapattıktan sonra elinde sopayla hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.

4 gün için 3 defa girmeye çalıştılar
İş yerine 4 gün içerisinde 3 defa hırsızlığa teşebbüs olduğunu belirten Boyacı, "İş yerimde nöbet tutmaya başladım. 5 bin iş yerinin olduğu yerde güvenlik zayıf olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Günün yorgunluğu ile gece saat 10’dan sonra arabada oturup dinlenip, iş yerimi gözetleyip hırsızları beklemeye başladım. Hırsızlar 4 gündür iş yerime girmeye çalışıyor" dedi.
Hırsızların iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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