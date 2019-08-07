HABER

İş yerine hırsızlık için geldiğini iddia ettiği şüpheliyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Daha önce iki kez soyulunca nöbet tutmaya başlayan iş yeri sahibi, hırsızlık amacıyla geldiklerini öne sürdüğü şüphelilerden birini öldürdü - Gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı

İSTANBUL(AA) – Başakşehir’de daha önce iki kez soyulunca tüfekle nöbet tutmaya başlayan iş yeri sahibi, hırsızlık amacıyla geldiklerini öne sürdüğü şüphelilerden birine ateş ederek öldürdü, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak’ta iki kez hırsızların girip 230 bin liralık tekstil ürünü çalınan iş yeri sahibi M.K (27) tüfekle nöbet tutmaya başladı.

M.K., iş yerine yanındakilerle birlikte hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını öne sürdüğü S.Y.'yi (30) pompalı tüfekle vurdu.

Uyuşturucu, hırsızlık ve polise mukavemetten suç kaydı bulunan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, yanındakiler ise olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyorSuriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor
81 ilde 'yaya kaza' noktaları belirlendi81 ilde 'yaya kaza' noktaları belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir cinayet Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haberi böyle aldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.