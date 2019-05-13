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İş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan M.F., bu sabah yeniden gözaltına alındı.

İş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan M.F., bu sabah yeniden gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.
Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU
S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.
İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından geçen cuma günü akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
M.F., savcının talimatı üzerine bu sabah yeniden gözaltına alındı. M.F., polisteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltıİş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltıİş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltıİş yerine kilitlediği kız çocuğuna istismar şüphelisine yeniden gözaltı

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