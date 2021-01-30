HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

30.01.2021 01:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı.

Adana’da bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
'Kabe fotoğrafı' soruşturması: 4 gözaltı'Kabe fotoğrafı' soruşturması: 4 gözaltı
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

Son dakika! İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Habertürk canlı yayınında gerginlik! Hilal Kaplan yayından alındı

Habertürk canlı yayınında gerginlik! Hilal Kaplan yayından alındı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

Son dakika! Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma: 4 gözaltı

'Kabe fotoğrafı' soruşturması: 4 gözaltı

Bahçelievler'de korkunç olay: Önce oğlunu bıçakladı sonra pencereden atladı

Korkunç olay! Oğlunu bıçaklayıp pencereden atladı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR'lar, ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı

TIR'lar yolda kaldı! Meteoroloji'den çığ ve don uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.