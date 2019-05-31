İş yerine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kamerada

İstanbul’da tekstil ve nakliye firmalarını hedef alan 3 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Örümcek adam gibi iş yerine tırmanarak giren hırsızlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı araca ve kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler Ersin Ö., Hamdullah B. ve Abdulcelil A., ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Abdulcelil A. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ersin Ö. ve Hamdullah B. ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin iş yerlerine gelerek içeri girdikleri anlar görülüyor. Şüphelilerden birinin park halindeki kamyonetin üzerine çıkarak ‘örümcek adam’ gibi iş yerine tırmanması görenleri hayrete düşürüyor.

