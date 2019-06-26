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İş yerine pompalı tüfekli saldırıda müşteri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle açılan ateş sonucu içeride müşteri olarak bulunan bir kişi yaralandı.Olay, İnönü, Halep Caddesi kesişiminde meydana geldi.

İş yerine pompalı tüfekli saldırıda müşteri yaralandı

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle açılan ateş sonucu içeride müşteri olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Olay, İnönü, Halep Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba oldukları öğrenilen Ö.A. ile A.Ş. İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde olduğunu tespit ettikleri İ.A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yerinde müşteri olarak bulunan E.K. ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Asıl hedef olan İ.A.’nın yara almadan kurtulduğu olayda şüpheliler olay yerinde yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede olay da kullanılan silah ile birlikte bir adet bıçak ele geçirirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerine pompalı tüfekli saldırıda müşteri yaralandı

İş yerine pompalı tüfekli saldırıda müşteri yaralandı

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