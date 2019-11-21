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İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sarhan Mahallesi Korupınar mevkiinde bulunan M.B’ye ait iş yeri önüne gelen M.Ç., ile İ.Ç., isimli şahıslar, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine silahla ateş açtılar.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sarhan Mahallesi Korupınar mevkiinde bulunan M.B’ye ait iş yeri önüne gelen M.Ç., ile İ.Ç., isimli şahıslar, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine silahla ateş açtılar. Açılan ateş sonucunda iş yerinde çalışan M.B., ayağından yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet hastanesine kaldırıldı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen ve daha sonra olay yerinden kaçan her iki şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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