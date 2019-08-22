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İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletli 2 kişi, hurdacı Ali Ş.'nin iş yerine ateş açıp, kaçtı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletli 2 kişi, hurdacı Ali Ş.'nin iş yerine ateş açıp, kaçtı. Silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacı Ali Ş.'nin iş yerinin önüne 2 kişi motosikletle geldi. Kasklı iki kişiden arkada oturan bezle sardığı tabancayı çıkarıp, Ali Ş.'nin iş yerine 5 el ateş etti. Ardından iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede mermilerin park halindeki otomobil ile iş yerine isabet ettiğini belirledi. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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