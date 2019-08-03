İş yerine terör propagandası baskını

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA’nın Kulu ilçesinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları basılı cep telefonu kılıfı satan H.C.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede cep telefonu aksesuarları satan H.C.Ç.’nin, PKK propagandası yaptığı belirlendi. Şüphelinin, iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde dijital materyaller ile terörist başı Abdullah Öcalan’ın resimleri ve örgütün sözde bayrağının fotoğrafları basılı cep telefonu kılıfları ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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