İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, özel bir kafede çalışan iki garson, sabah saatlerinde iş yerinin arka tarafında top oynarken bu durumu gören E.A. ve kardeşi C.A. “burada top oynayamazsınız” diyerek küfür etmeye başladı. Tartışmaların ardından iki taraf birbirine bıçak çekti. Durumu esnaf ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Akşam saatlerinde ise alkol alan E.A. ve C.A. yanlarında bir arkadaşlarıyla iş yerini bastı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.A. araçtan indikten sonra elindeki silahı beline sokarak iş yerine girip garsonlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. belindeki silahı çıkararak Orkan ve Emre adındaki garsonlara 2 el ateş etti. Garsonların birini göğsünde diğerini ise karın bölgesinden vuran E.A., olay yerinden kaçmak isterken de yaşanan arbede de yanlışlıkla kardeşi C.A.’yı kolundan vurdu. Kardeşinin vurulmasına aldırış etmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.