HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi: Üst düzey insanlar kullanıyordu

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi: Üst düzey insanlar kullanıyordu

26.11.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te klasik araç tutkunu iş insanı Erdinç Başsimitçi (40), 12 yılda 17 araçlık koleksiyon oluşturdu. En eskisi 1969 model olan araçlarını maddi olarak fiyatlandırmayan Başsimitçi, “Burada bulunan araçlar bulunduğu zamanın en lüksü, en gözdesi, en popüleri, üst düzey insanların kullandığı arabalardı'' şeklinde konuşuyor.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi: Üst düzey insanlar kullanıyordu

Kentte otomotiv işiyle uğraşan Erdinç Başsimitçi, 12 yıl boyunca Türkiye'nin değişik kentlerinden farklı markalarda 17 klasik araç alarak koleksiyon oluşturdu.

Klasik otomobil tutkusunun çocukluğunda başladığını ve her gün işe gitmeden önce garajdaki otomobilleriyle zaman geçirdiğini belirten Erdinç Başsimitçi, "Burada bulunan araçları toplamak yaklaşık 12 yılımı aldı. Tamamen sevgi bağından dolayı bu koleksiyonu yapıyorum. İlk aracım 1969 model bir araçtı. Bu aracı bulmak çok zamanımı aldı. Şu anda burada 17 tane aracım var. Her gün muhakkak bir defa araçlarıma bakıyorum. Araçların bütün bakımlarını da kimseye dokundurmadan kendim yapıyorum" dedi.

5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı! Yapımı 1 yıl sürdü5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı! Yapımı 1 yıl sürdü

Screenshot_2

ÜST DÜZEY İNSANLAR KULLANIYORDU

Koleksiyonunu görenlerin şaşırdığını anlatan Başsimitçi, “Burada bulunan araçlar bulunduğu zamanın en lüksü, en gözdesi, en popüleri, üst düzey insanların kullandığı arabalardı. Burayı ziyaret edenler bu araçları görünce sevinip mutlu oluyorlar. Bu kadar aracı bir arada görmek için ancak müzeye gitmeleri gerek. Buraya gelenler sevinip gidiyorlar" diye konuştu.

Screenshot_3

Screenshot_6

İlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyorİlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatacak mı?Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.