İş yerini kumarhaneye çevirenlere polis baskını

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ruhsatsız işletilen bir iş yerinde kumar oynamak için toplandıkları belirlenen 14 şahsa, sokağa çıkma yasağı, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya Caddesi’nde bir iş yerinde kumar oynamak üzere bir araya gelen kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede mekanda kumar oynamak için masalar olduğunu tespit etti. Masaların üzerinde de iskambil kağıtları bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şahısların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı. Mekanın ruhsatsız olduğu ortaya çıkarken içeride bulunan 14 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçlarından kişi başı 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İş yeri kapatılırken şahıslara uygulanan ceza miktarı ise 37 bin 800 TL oldu.

