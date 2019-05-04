İş yerini Müslüman'a kiraya vermek istemeyince 675 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı

DENVER (AA) – ABD’nin Colorado eyaleti Denver kentinde Müslümanlara iş yerini kiraya vermek istemeyen dükkan sahibi 675 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı.

Associated Press'in haberine göre, mülk sahibi Katina Gatchis, kiracısı Craig Caldwell’in restoran olarak işlettiği dükkanı devralmak isteyen Bangladeş kökenli Rashad Han’a Müslüman olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Caldwell, iş yerini devretmesine karşı çıkan Gatchis ile yaptığı görüşmeyi telefonuna kaydetti.

Ses kaydında, Gatchis'in, "Ortadoğu’dan bütün Müslümanları getirdiler, benim bununla problemim var. Senin ve benim gibi (beyaz) iyi bir Amerikalı istiyorum." sözleri yer aldı.

Kanunlara aykırı olarak kendisine ayrımcılık yapıldığını belirten 36 yaşındaki Han, dükkan sahibi Gatchis'i mahkemeye verdi.

Han, "Sadece adıma bakarak hayatım ve kim olduğum hakkında yargıya varılmasına kızdım, hayal kırıklığına uğradım. Böyle şeyleri başka kim düşünüyor diye kendimden şüphe duymaya başladım. O kadının bunu yapamayacağını göstermek için adalet var mı diye bilmek istedim." ifadelerini kullandı.

Bir yıldan fazla süren mahkemedeki davada tarafların avukatları arasında varılan uzlaşma sonucu mülk sahibi Gatchis’in "yasa dışı ayrımcılıktan" dolayı 675 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

