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İş yerini soyan hırsıza iş verip, evini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kafeterya işletmecisi Ali Saçıkara (48), işyerini soyan Rus asıllı Alman Jan Aleksandroviç Troki'ye (53) cezaevinden çıktıktan sonra iş verdi, evine aldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kafeterya işletmecisi Ali Saçıkara (48), işyerini soyan Rus asıllı Alman Jan Aleksandroviç Troki'ye (53) cezaevinden çıktıktan sonra iş verdi, evine aldı. Gördüğü ilgiden etkilenen Troki, Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi.

Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde kafeterya işleten Ali Saçıkara'nın işyeri 2 ay önce soyuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızın, Rus asıllı Alman vatandaşı Jan Aleksandroviç Troki olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 bin TL değerinde bilgisayar ve içeçek çalan Troki, plajda güneşlenirken yakalandı. Ali Saçıkara'nın şikayetçi olması üzerine iki ay cezaevinde kalan Jan Aleksandroviç Troki, ikinci duruşmada tüm zararı karşılayacağını beyan edince yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi.

Troki'nin kaldığı pansiyona giden Ali Saçıkara, durumuna üzüldü. Maddi sıkıntı nedeniyle kaldığı pansiyonun parasını ödemekte zorlanan Troki'yi evine alan Ali Saçıkara, soyduğu kafeteryada ona iş verdi.

Hırsızın tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından mahkeme sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Ali Saçıkara, "İlk zamanlar çok öfkeliydim. Mahkemede onu gördükten sonra üzüldüm. Cezaevinde sıkıntılı günler geçirdiği her halinden belliydi. İkinci duruşmada tüm mağduriyeti gidereceğini taahhüt edince mahkeme sanığa sınır dışına çıkma yasağı koyarak tahliye kararı verdi. Ardından kaldığı pansiyona gittim. Orada perişan halini gördüm. Pansiyon ücretini bile ödemekte zorlanıyordu. Onu pansiyondan çıkarıp evime aldım. Hırsızlık yaptığı işyerime getirerek iş verdim. Birkaç yabancı dili var. Garsonluk yapıyor. Özünde iyi bir insan olduğunu anladım. Şimdi benim evimde birlikte yaşıyoruz. Eski kıyafetlerinin hepsini attım. Yenilerini aldı. Kıyafetlerini de makinede bizzat ben yıkıyorum. Kahvaltılarını ben hazırlıyorum. Almanya'ya gidip geldikten sonra temelli burada kalmayı düşünüyor" diye konuştu.

Evine aldığı ilk günlerde Jan Aleksandroviç Troki'yi test etmek için evin çeşitli yerlerine döviz ve TL koyduğunu ifade eden Ali Saçıkara, "Paralara hiç dokunmadı. Zaten ben ona çalıştığı için harçlık veriyorum. Kendisine öğütlerde bulunuyorum. 'Hırsızlık yapma, tatil yap' dedim. Şimdi arkadaş olduk. Kanka olduk. Aynı evde yatıp kalkıyoruz" dedi.

Nisan ayında Antalya'ya geldiğini söyleyen Jan Aleksandroviç Troki ise önceleri pahalı otelde kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Param azalınca pansiyonda kalmaya başladım. Param bitince de hırsızlık yaptım. Hırsızlık yaptığım işlerinin sahibi Ali beye çok kötülük yaptım. Ama o bana işyerini, evini açtı. Gelmek isterse onu ileride Almanya'ya götürmek isterim. Türkiye'yi ve insanları çok sevdim. Yaptığımdan dolayı pişman oldum. Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum."

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