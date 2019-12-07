HABER

İş yerinin deposunda çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

EDİRNE’de bir iş yerinin deposunda, kaynak yapıldığı sırada çıktığı düşünülen yangında, çok sayıda inşaat malzemesi zarar gördü.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de bir iş yerinin deposunda, kaynak yapıldığı sırada çıktığı düşünülen yangında, çok sayıda inşaat malzemesi zarar gördü.

Dilaverbey Mahallesi Darülhadis Caddesi'nde Hakan Y.’ye ait bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada depodaki parkelerin alev aldığı düşünülen yangında alevler, diğer malzemelere de sıçradı. ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını diğer iş yerlerine de sıçramadan söndürdü.

Yangında, çok sayıda malzeme ve depoda zarar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacakTürkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadıİmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.