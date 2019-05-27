HABER

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada işyerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti.

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada işyerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Yenidoğan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay Pazar günü Boyno Mahallesi’nde meydana geldi. Kasaplık yapan Osman Yenidoğan, işyerinin önünde oturduğu sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Yakup S., otomobilden aldığı av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Osman Yenidoğan’a isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenidoğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yenidoğan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yenidoğan’ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olayın ardından kaçan Muhammet S. ve Yakup S., bir gün sonra Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakup S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Ray üzerinde zorlu ramazan mesaisi Ray üzerinde zorlu ramazan mesaisi 
Kayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulunduKayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.