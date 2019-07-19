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İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 20:42 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı.Olay, saat 19.00 sıralarında Fenari Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi.

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Karaman’da bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Fenari Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde mobilya mağazası bulunan Hasan O., iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan iki kurşundan birisi sağ bacağına isabet eden Hasan O., kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, olay mahallinde güvenlik tedbiri alırken, yaralı mobilyacı çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ekipler, mobilyacıyı vurarak kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de iş yerinin önünde boş kovan çalışması yaptı.
Diğer yandan, mobilyacıyı bacağından vurarak kaçan şahsın eski ortağı olduğu ileri sürüldü.

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

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