HABER
  4. İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2)

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

KUYUMCU ARIKAN: 17,5 KİLOGRAM ALTIN VE TAKI ÇALINDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde soyulan kuyumcunun sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

KUYUMCU ARIKAN: 17,5 KİLOGRAM ALTIN VE TAKI ÇALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde soyulan kuyumcunun sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi. Yaptıkları ilk incelemede 17,5 kilogram altın ve altın takının çalındığını aktaran Ramazan Arıkan, "9 kilogram civarında 22 ayar bilezik, ayrıca tam net bilmiyorum ama 8- 8,5 kilogram civarında kırmızı renkli muhtelif turalı bileklik, kelepçe tarzında kırmızı ağırlıklı takımızı çalmışlar. Aşağıdan yaklaşık 15 santimetrelik betonu delerek yapılan bir hırsızlık. Sabahleyin saat 10.30 gibi iş yerine geldiğimde kasayı açarken, dükkanın camının buğulu olduğunu, kasanın boş olduğunu gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.
Diğer taraftan, daha önceden bilardo salonu olarak kullanılan kuyumcunun olduğu binanın bodrum katındaki su itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI

Her yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke ettiHer yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke etti
Şeker hastasını kurtarmak için seferber oldularŞeker hastasını kurtarmak için seferber oldular
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonuEskişehir’de uyuşturucu operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.