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İş yerinin vitrin camı kırılarak hırsızlık yapılması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Adana'da cep telefonu bayisinin vitrin camını parke taşıyla kırarak çekmecedeki 300 lirayı çalıp otomobille kaçan iki şüpheli cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Yakalanan zanlılar tutuklandı

Adana'da telefon bayisinin vitrin camını kırıp 300 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisine hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki zanlının iş yerinin vitrin camını kırarak çekmecedeki 300 lirayı çalıp kaçtığını belirledi.

Olay anının çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini öğrenen ekipler, kayıtları incelemeye aldı.

Zanlılardan birinin dışarıda beklemesi, alarmın çalmasıyla içerdeki şüphelinin hızla dışarıya çıkıp uzaklaşması, bir süre sonra zanlıların ara sokağa girip park halindeki otomobile binmeleri ve bölgeden ayrılmaları görüntülere yansıdı.

Ekip, plakasını belirlediği aracın sahibinin R.A. olduğunu, olay günü aracı kuzeni Veli K'nin kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen Veli K. ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen Muhittin O. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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