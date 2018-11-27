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İş yerinin yanışını gözyaşları arasında izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

BURSA'da bir ayakkabı dükkanında, meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İş yerinin yanışını gözyaşları arasında izledi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir ayakkabı dükkanında, meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İş yeri sahibi Kadir Birinci, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Kari Birinci'ye ait ayakkabı dükkanında bugün saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler dükkanı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, dükkanının yandığını haber alıp gelen Kadir Birinci, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Büyük çapta maddi zarar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İş yerinin yanışını gözyaşları arasında izlediİş yerinin yanışını gözyaşları arasında izlediİş yerinin yanışını gözyaşları arasında izlediİş yerinin yanışını gözyaşları arasında izledi

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