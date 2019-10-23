HABER

İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi.

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. İş yeri sahibi Muammer Kabadayı'nın torunu Sema İşler, itfaiyenin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta bulunan, havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.
İş yerlerinin yandığı haberini alıp gelen Sema İşler, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Dedesi Muammer Kabadayı ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Sema İşler, "Kahvaltı yaptığımız sırada iş yerimizin yandığı haberini aldık. Hemen koşup geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum ama bu iş yerinden kaç aile evine ekmek götürüyor" dedi.
Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Silivri’de müzikholde öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandıSilivri’de müzikholde öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandı
Dikili ve Çeşme açıklarında 98 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Çeşme açıklarında 98 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.