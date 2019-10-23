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İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi.

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. İş yeri sahibi Muammer Kabadayı'nın torunu Sema İşler, itfaiyenin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta bulunan, havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.

İş yerlerinin yandığı haberini alıp gelen Sema İşler, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Dedesi Muammer Kabadayı ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Sema İşler, "Kahvaltı yaptığımız sırada iş yerimizin yandığı haberini aldık. Hemen koşup geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum ama bu iş yerinden kaç aile evine ekmek götürüyor" dedi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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