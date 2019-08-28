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İş yerleri mühürlenmek istenen esnaftan belediyeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kars'ta taşınması kararı alınan iş yerleri mühürlenmek istenince belediyeye yürüyen bir grup esnafla belediye görevlileri arasında arbede yaşandı

Kars'ta, zabıta ekiplerince taşınması kararı alınan iş yerleri mühürlenmek istenince belediyeye yürüyen bir grup esnafla belediye görevlileri arasında arbede çıktı.

Kars Belediyesi ekipleri geçen ay kent merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir ve oto elektrikçisi iş yerlerinin taşınması için tebligat yaptı.

Bu kararı uygulamak için sabah saatlerinde iş yerlerini mühürlemek amacıyla sanayiye gelen zabıta ekiplerine buradaki esnaf karşı çıktı.

Kendilerine yer gösterilmeden iş yerlerinin mühürlenmesine müsaade etmeyen bir grup esnaf Kars Belediyesine yürüdü.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile görüşmek isteyen esnaf, Kars Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Burada bazı belediye çalışanlarıyla sanayi esnafı arasında arbede yaşandı.

Kars Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Boçnak, gruptakilere hitaben yaptığı konuşmada, "Mahalle halkından valiliğe ve belediyeye çok sayıda şikayet dilekçesi geldi. Bazı iş yerleri mühürlendi, mühürler kırıldı, bu suçtur, şu anda yaptığınız da suçtur." dedi.

Sanayi esnafından Ulaş Demirboğa da mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımızla görüşmeye geldik, iki gündür geliyoruz, başkanla görüşmek istiyoruz. Bayramdan önce Bilgen ile görüşmüştük ve o zaman yer temin edeceğini ve bizi mağdur etmeyeceğini söyledi. Şimdi belediyeye geldik muhatap bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
belediye esnaf Kars

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