İş yerlerinde bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı

Adana'da iş yerlerinde tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Haluk ve Mehmet Uyanıkcan, işlettikleri oto lastik tamirhanesine gelen 3 kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Uyanıkcan kardeşler, karşı tarafın bıçaklı saldırısına uğradı.

İki kardeşin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavganın ardından 3 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir sağlık personeli kadın ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Haluk Uyanıkcan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kardeşi Mehmet Uyanıkcan ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

