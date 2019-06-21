İş Yerlerinde Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Yeni Uluslararası Anlaşma 

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma yerlerinde taciz ve şiddete karşı küresel bir yeni anlaşma önerisi sundu. Şiddet ve Taciz Sözleşmesi başlığıyla oylanan ve cinsel taciz ve şiddete karşı başlatılan kadın hareketi MeToo’dan esinlenilen anlaşmaya, 187 üye ülkeden 181’i onay verdi. Rusya, Singapur, El Salvador, Malezya, Paraguay ve Kırgızistan çekimser oy kullandı.

ILO’nun tarihinde ilk kez çalışma yerlerinde cinsel taciz ve şiddete karşı düzenlenen bu yeni Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ne dahil olan ülkelerin, sözleşme maddeleri çerçevesinde ülkelerinde yeni yasa ve uygulamalar yapmaları gerekecek.

ABD konumunu değiştirerek anlaşmayı onayladı

Cuma günü Cenevre’de düzenlenen kurultayda delegelerin oylamasına sunulan anlaşmayla ilgili çalışmalar iki yıl önce başlatılmıştı. Üye ülkelerin hükümet temsilcileri, işveren temsilcileri ve çalışanların temsilcilerinden oluşan delegeler arasında 439’u anlaşmaya onay verirken 7’si reddetti. 30 delegeyse çekimser oy kullandı.