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İş Yerlerinde Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Yeni Uluslararası Anlaşma 

21.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma yerlerinde taciz ve şiddete karşı küresel bir yeni anlaşma önerisi sundu. Anlaşmaya, 187 üye ülkeden 181’i onay verdi. Rusya, Singapur, El Salvador, Malezya, Paraguay ve Kırgızistan çekimser oy kullandı

İş Yerlerinde Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Yeni Uluslararası Anlaşma 

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma yerlerinde taciz ve şiddete karşı küresel bir yeni anlaşma önerisi sundu. Şiddet ve Taciz Sözleşmesi başlığıyla oylanan ve cinsel taciz ve şiddete karşı başlatılan kadın hareketi MeToo’dan esinlenilen anlaşmaya, 187 üye ülkeden 181’i onay verdi. Rusya, Singapur, El Salvador, Malezya, Paraguay ve Kırgızistan çekimser oy kullandı.

ILO’nun tarihinde ilk kez çalışma yerlerinde cinsel taciz ve şiddete karşı düzenlenen bu yeni Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ne dahil olan ülkelerin, sözleşme maddeleri çerçevesinde ülkelerinde yeni yasa ve uygulamalar yapmaları gerekecek.

ABD konumunu değiştirerek anlaşmayı onayladı

Cuma günü Cenevre’de düzenlenen kurultayda delegelerin oylamasına sunulan anlaşmayla ilgili çalışmalar iki yıl önce başlatılmıştı. Üye ülkelerin hükümet temsilcileri, işveren temsilcileri ve çalışanların temsilcilerinden oluşan delegeler arasında 439’u anlaşmaya onay verirken 7’si reddetti. 30 delegeyse çekimser oy kullandı.

Geçen yıl sözleşmeye karşı duran ABD yönetimi duruşunu değiştirerek oylamada anlaşmaya onay verdi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder her ne kadar bu konu üzerindeki çalışmalarını daha önceden başlatmış olsalar da, dünya genelinde özellikle 2017 yılında sosyal medya üzerinden yayılan MeToo hareketi sayesinde yeni sözleşme üzerindeki çalışmalarına çok daha hız verebildiklerini aktardı. "Ben de" anlamına gelen MeToo hareketi cinsel taciz, istismar ve şiddet mağdurlarının seslerini duyurmak ve destek alabilmek için başlattığı bir hareket.

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