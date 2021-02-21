HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

21.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerlerinden çaldıkları torbalar dolusu malzemeyle uzaklaşma anları dikkat çekti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerleri önünde önce etrafı gözetledikleri, sonrasında ise içeri girerek torbalar dolusu malzemelerle dışarı çıkma ve kaçma anları yer aldı.
Polis ekiplerin çalışmaları sonucu yakalan iki şüpheli şahsın haklarında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.

İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyorHerkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Korona aşısı olan profesör antikor sonuçlarını paylaştı, gören aşı için sıraya girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Son Dakika! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antalya’da skandal olay! Kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler

Skandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendiler

İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

Akılalmaz olay! Yolda yürürken üstüne insan düştü

Son Dakika: Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kaza

Önce araçlara, sonra köprüye çarptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.