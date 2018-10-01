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İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da 4 iş yerine müşteri gibi girerek çalışanların dalgınlığından faydalanıp kasadaki paraları çaldığı ve içtiği içeceklerin parasını ödemediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Zanlının, iş yerlerinden para çalması, markette içtiği meşrubatın parasını ödememek için boş kutuyu rafların arkasına bırakması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da 4 iş yerine müşteri gibi girerek çalışanların dalgınlığından faydalanıp kasadaki paraları çaldığı ve içtiği içeceklerin parasını ödemediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki üç pastane ve bir marketten bin lira çalıp, aldığı içeceklerin parasını ödemeyen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüpheli E.E'yi (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- Hırsızlık güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına bir markete giren şüphelinin meşrubat alıp burada içtikten sonra boş kutuyu rafların arkasına bırakması yansıdı.

Bir pastanenin kamera kayıtlarında ise kasiyerin kasadan ayrılmasını fırsat bilen zanlının içeriye bakması, kimsenin olmadığını fark etmesiyle de masanın üzerine çıkıp vitrinden sarkarak kasadaki parayı alıp uzaklaşması yer aldı.

Zanlının, iki pastaneye daha girerek çalışanların dalgınlığından faydalanıp para çalması da kameralar tarafından kaydedildi.

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