İş yerlerinden hırsızlık yapan suç örgütüne operasyon

Şüpheli Hakan D'nin emniyette benzer suçlardan 10 suç kaydının bulunduğu, şüphelilerden 4'ünün 2 yıl önce düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı ve bir süre cezaevinde yattıkları belirtildi.

Polis, 17 Mayıs'ta 3 ilçede belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınla, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Hakan D'nin de bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayların birinde, şüphelilerin 18 Nisan'da Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının bekçisini kulübede silah doğrultarak etkisiz hale getirmeleri, diğer şüphelilerin iş yerlerinin camlarını kırarak elektronik eşyaları çalması yer alıyor.

Diğer bir görüntüde, şüphelilerin 19 Nisan'da camlarını yine taşla kırarak girdikleri Esenyurt'taki ayakkabı firmasındaki çelik kasadan 500 bin lirayı alıp kaçmaları, ayrıca bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp parasını ödemeden uzaklaşmaları görülüyor.

Şüphelilerin kent genelinde 9 iş yerinden 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi.

