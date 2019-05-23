İş yerlerinden hırsızlık yapan suç örgütüne operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde iş yerlerinin camlarını taşla kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Polis, 17 Mayıs'ta 3 ilçede belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınla, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Hakan D'nin de bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli Hakan D'nin emniyette benzer suçlardan 10 suç kaydının bulunduğu, şüphelilerden 4'ünün 2 yıl önce düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı ve bir süre cezaevinde yattıkları belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
- İş yerlerine taşla camlarını kırarak girmişler
Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayların birinde, şüphelilerin 18 Nisan'da Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının bekçisini kulübede silah doğrultarak etkisiz hale getirmeleri, diğer şüphelilerin iş yerlerinin camlarını kırarak elektronik eşyaları çalması yer alıyor.
Diğer bir görüntüde, şüphelilerin 19 Nisan'da camlarını yine taşla kırarak girdikleri Esenyurt'taki ayakkabı firmasındaki çelik kasadan 500 bin lirayı alıp kaçmaları, ayrıca bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp parasını ödemeden uzaklaşmaları görülüyor.
Şüphelilerin kent genelinde 9 iş yerinden 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi.
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